Жена артиста Олега Газманова поделилась редкими семейными фото

Марина Газманова опровергла слухи о семейном разладе. Она поделилась кадрами за семейным завтраком, где присутствовали ее муж и сын Филипп.

В своем посте Марина написала: «Сегодня вместе завтракали — это счастье! Я не удержалась, чтобы сделать очередную фотосессию».

Филипп, рожденный в 1997 году от предыдущего брака Марины с Вячеславом Мавроди, был усыновлен Газмановым и получил его фамилию. Недавно он отказался от фамилии Газманова, взяв девичью фамилию своей матери — Муравьев. Он принял такое решение ради ведения бизнеса за границей, поскольку сам артист был внесен в санкционный список ЕС.

Марина продемонстрировала семейное счастье

Слухи о расколе в звездной семье из-за этого решения не комментировались, пока Марина не поделилась этими фотоснимками, демонстрируя семейное счастье, пишет Газета ру.