33-летняя певица Нюша пришла на премию RU TV в откровенном образе

Исполнительница в своей социальной сети показала свой белый наряд

Российская певица Анна Шурочкина, более известная под псевдонимом Нюша, произвела фурор на церемонии вручения премии RU TV весьма откровенным образом. 33-летняя исполнительница в своей социальной сети поделилась сторис, в которых показала свой белый наряд.

Это укороченный топ с кристаллами и стразами, а также шелковая юбка макси. Наряд подчеркнул подтянутый пресс артистки. В качестве аксессуаров Нюша выбрала сумку-клатч в тон своему образу. Звезда эстрады распустила волосы, завив их в легкие кудри. Визажисты сделали ей макияж в нейтральных тонах, сообщает Лента ру.