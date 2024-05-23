Певица Ольга Орлова призналась, что переживает за развитие дочери

Ольга Орлова в своем микроблоге выразила беспокойство о развитии дочери, которая в 1,3 года еще не начала разговаривать.

Певица уверена, что каждый ребенок развивается в своем темпе

Поклонники ей советуют показать ребенка специалистам, полагая, что это может быть проблемой. Однако певица уверена, что каждый ребенок развивается в своем темпе и понятие «заговорил» весьма относительно. Например, многие родители утверждают, что их дети начали говорить в год, но имеют в виду отдельные слова, такие как «мама» или «папа».

Орлова добавила, что недавно дочурка прошла полное медицинское обследование, а врачи не выявили никаких отклонений. Она обратилась к своим подписчикам с просьбой поделиться опытом, как было у них, пишер Газета ру.