Актриса Волкова показала редкое фото с сыном-выпускником

Екатерина Волкова вместе с сыном отмечала последний звонок

Звезда «Скорой помощи» Екатерина Волкова порадовала редким фотоснимком с 17-летним сыном Богданом, которого она воспитывает вместе с Эдуардом Лимоновым. На опубликованном фото они вместе отмечают последний звонок.

Волкова сопроводила изображение комментарием: «Люблю».

От первого брака артистка воспитывает дочь Валерию, которая стала специалистом в области танцевально-двигательной терапии. Второй ее ребенок также растет под заботой Волковой и Лимонова.

Несмотря на развод, воспитание детей остается для Волковой важным приоритетом. Лимонов же активно участвует в жизни наследников, поддерживая прекрасные отношения с экс-супругой.