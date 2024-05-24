С концерта актера-иноагента Смольянинова в Риге уходили зрители

Беглый актер Артур Смольянинов* провел концерт в Риге, который обернулся для него настоящим провалом. Артист, известный по главной роли в кинофильме «9 рота», покинул РФ после начала спецоперации и отличился русофобскими заявлениями.

Начал выступать в подземных переходах

Смольянинов* попытался продолжить карьеру за границей, однако оказался невостребованным. В попытке найти новое призвание, даже создал группу «Смола», которая не смогла добиться успеха. Затем Артур* переименовал коллектив в «CheLovek. Он начал выступать в подземных переходах.

21 мая 2024 года актер провел концерт в Риге в зале, заполненном на 30%. Видео с мероприятия показало, как зрители покидали шоу.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ