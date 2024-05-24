Александр Домогаров рассказал, что покинул театр Моссовета из-за творческих разногласий

Александр Домогаров, российский актер, ушедший из театра им. Моссовета, долгое время испытывал творческие разногласия с его руководством. Об этом рассказал коллега артиста по проекту «Марш Турецкого» Иван Агапов, сообщает Газета.ру.

Пытался отстаивать творческие позиции

Агапов, участвующий в шоу «Поймай меня, если сможешь», заявил, что многолетние недопонимания между Домогаровым и руководством привели к его увольнению. По его словам, Александр пытался отстаивать творческие позиции, которые не совпадали с видением руководства.

Агапов также добавил, что актер принял правильное решение, прекратив конфликт и покинув учреждение, которое не поддерживало его творческие идеи.