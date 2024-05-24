62-летняя Арина Шарапова удивила светскую Москву видом без макияжа

Арина Шарапова удивила публику непринужденным образом на гламурной премьере кинофильма. На мероприятие 62-летняя звезда пришла в легком сарафане. Поверх него она накинула джинсовую куртку. При этом лицо артистки было почти без макияжа, она только подвела глаза и нанесла блеск для губ.

Светские львицы восхищались смелостью Шараповой. Отмечается, что прийти на помпезное мероприятие в таком образе может только уверенная женщина. Несмотря на отсутствие грима, ведущая выглядела эффектно. Свой выбор Арина объяснила тем, что с утра была сильно занята в «Останкино».

В этот вечер Шарапова пользовалась повышенным вниманием присутствующих, которые просили совместные фото. Но несмотря на минимальный макияж, она никому не отказывала, пишет МК.