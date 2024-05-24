Дженнифер Лопес улыбнулась на просьбу рассказать о разводе с Беном Аффлеком

По словам источников, актер не выдержал напряженности в отношениях с Дженнифер Лопес и уже переехал в новое жилье. Инсайдеры сообщили, что причиной разрыва на этот раз стало не поведение Бена. Аффлек сосредоточен на воспитании детей и карьере, подчеркнув, что они с Дженнифер всегда будут любить друг друга, но не могут изменить свои характеры.

Грусть была заметна

Дженнифер Лопес, несмотря на проблемы, работает активно и продвигает свой новый фильм «Атлас». На пресс-конференции, когда ее спросили о разводе, звезда лишь улыбнулась и не дала ответа, хотя ее грусть была заметна. Коллега Дженнифер Симу Лю встал на ее защиту, призвав журналистов не создавать неудобств и напомнив, что все собрались для обсуждения нового проекта Лопес.

Пара, напомним, поженилась в 2022 году. Их брак стал радостным событием для фанатов. Несмотря на разлуку, артистка не жалеет о проведенном с любимым временем.