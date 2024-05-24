33-летний внук Пугачёвой чуть не потерял сознание, катаясь на «американских горках»

Никита Пресняков, старший внук Аллы Пугачевой, отметил недавно своё 33-летие в парке развлечений в Америке и едва не потерял сознание на одном из аттракционов. На «американских горках» ему стало плохо, особенно на «мертвой петле».

«В глазах у меня потемнело, едва сознание не потерял. Никогда не было такого. Только стукнуло 33, а проверку на перегруз я не прошел», — пожаловался Пресняков-младший.

Между прочим, рядом с ним была его супруга Алёна, которая также пожаловалась на случившееся своим многочисленным подписчикам, пишет АиФ.