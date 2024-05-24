Музыкальный критик Соседов назвал Пугачеву «мертвецом в гробу»

По информации News.ru, Сергей Соседов выразил отказ от прослушивания новой композиции Аллы Пугачёвой «Ложный стыд», поскольку, по его мнению, артистка давно потеряла свою певческую способность.

Издание МК передает его слова о том, что «певица давно говорит, а не поет».

«Все давно уже ясно, даже смешно об этом говорить. Тема Пугачевой закрыта совершенно для меня. Она мне неинтересна, так зачем поднимать мертвецов из гробов».

Соседов отмечает высказывание Стаса Михайлова, который назвал Примадонну великой, но Сергей Васильевич с этим не согласен. Критик считает, что Алла Борисовна станет «страницей советской эстрады», добавив, что «никакой великой она не останется, поскольку себя уронила».

Останется артистка, по словам Соседова, только страницей советской эстрады, не более того.