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Приемный сын и «особенная» дочь: как выглядят и чем сейчас занимаются дети Ксении Алферовой и Егора Бероева

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Приемный сын и «особенная» дочь: как выглядят и чем сейчас занимаются дети Ксении Алферовой и Егора Бероева
Знаменитости
Источник фото: @ksenialferova

У Егора Бероева и Ксении Алферовой, дочери Ирины Алферовой и Александра Абдулова, двое детей. Слухи о наследниках звездной пары ходили самые разные. Правду о дочери и сыне знаменитостей рассказало издание «Леди. Мейл.ру».

Ксения Алферова и Егор Бероев познакомились на съемках фильма «Московские окна». Свадьба была скромной, присутствовали только родные и близкие жениха и невесты.

Источник фото: lady.mail.ru

В 2007 году в Италии у супругов родилась дочь Евдокия. Рождение ребенка звездные родители долго держали втайне, что и породило огромное количество слухов. Главная из сплетен - девочка появилась на свет с особенностями развития. Возможно, появлению данного слуха в некоторой мере способствовало основание Ксенией и Егором фонда «Я есть!».

Главная его задача - оказывать помощь и поддержку детям с особенностями развития. Но слухи о Евдокии так и оказались слухами. Девочка у актеров родилась совершенно здоровой. В текущем году она отметила свой 17-й день рождения. Родители, как и прежде, ограждают свою наследницу от публичности.

Источник фото: lady.mail.ru

Но особенный ребенок в семье актеров все же появился. В 2018 году Ксения и Егор взяли шефство над 26-летним Владом Саноцким с синдромом Дауна. Опекала парня родная мать. После ее смерти Влада хотели отправить в специальный интернат, но Алферова и Бероев этого не допустили.

Источник фото: lady.mail.ru

Парень оказался очень талантливым, с задатками актера. Ксения и Егор приобрели ему собственное жилье - квартиру в городе, но он захотел жить в деревне. Впрочем, это не мешает ему приезжать на съемки в фильмах, а также вместе с родителями выходить в свет.

Информационное агентство «Informing»

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