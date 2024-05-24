Отец Жанны Фриске заявил, что умершую от рака сестру певицы «угробили в Израиле»

Владимир Копылов, отец российской певицы Жанны Фриске, выразил мнение, что смерть его племянницы, Татьяны Гончаренко, была вызвана ошибками турецких и израильских врачей, которые назначали неподходящие лекарства.

Врачи приобретали лекарства подпольно

По его словам, врачи приобретали лекарства подпольно, не предоставляя информацию о них, и в результате они угробили девушку. Копылов также утверждает, что если бы Татьяна была правильно лечена, она могла прожить гораздо дольше.

Отец Жанны Фриске выразил разочарование в том, что семья была обманута и вынуждена была заплатить большие суммы за неэффективное лечение в Турции и Израиле.

Он также отметил, что Татьяна обратилась за помощью к певцу Иосифу Кобзону, который помог ей остановить развитие онкологии, и в течение 11 лет она находилась в ремиссии.

Татьяна Гончаренко скончалась от рака груди 22 мая.