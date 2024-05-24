Подруга Киркорова сделала неожиданное признание о Пугачевой: «Алла теряет голос»

Алла Борисовна Пугачёва недавно представила новую песню. Но реакция оказалась неоднозначной. В отечественном шоу-бизнесе обсуждают, что эмигрировавшая певица столкнулась с трудностями.

Катя Гусева, подруга Филиппа Киркорова, одной из первых прослушала трек и была разочарована. По словам диджея, голос Аллы Борисовны ухудшился, он практичеси стал неузнаваемым. Несмотря на это, Гусева поддерживает желание Примадонны записывать новые песни, считая ее настоящей легендой.

Пугачёва утратила вокальные способности

Критики при этом отмечают, что Пугачёва утратила вокальные способности. Она выпускает новые хиты ради заработка, так как жизнь в эмиграции весьма дорогостоящая. К примеру, в марте после выхода нового альбома 75-летняя артистка заработала около 20 млн рублей только за первые дни продаж.