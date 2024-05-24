На кону репутация Аллы Борисовны: Кристина Орбакайте бросила вызов Пугачевой

Накануне 53-летия Кристина Орбакайте выпустила новый трек «Опасно!». Об этом она сообщила в личном микроблоге, пишет thevoicemag.ru.

Певица посвятила новый сингл всем тем, кто «бросил вызов своим чувствам». Припев песни рассказывает о болезненном расставании с любимым и утешении в объятиях другого мужчины. Новый трек доступен на всех музыкальных площадках.

Считают, что артистка бросила вызов своей матери и решила показать свое превосходство над ней

Однако поклонники считают, что артистка бросила вызов своей матери и решила показать свое превосходство над ней. Дело в том, что несколько дней назад Пугачева также выпустила новую композицию.

По мнению фанатов, Кристина могла назначить премьеру позже, чтобы не сбивать интерес общественности к новой работе Примадонны.