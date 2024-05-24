Сергея Бурунова засняли в компании 35-летней предпринимательницы Леви

На гала-мероприятии «Премия Художественного театра» зрители были поражены неожиданным явлением. Ведущий российский актер Сергей Бурунов явился в сопровождении новой партнерши. Ею стала 35-летняя бизнес-леди Екатерина Лева.

Дуэт вызвал оживленные разговоры и предположения о возможном романе

Этот внезапный дуэт вызвал оживленные разговоры и предположения о возможном романе, поскольку артист всегда строго хранил тайну о своих личных отношениях, информирует Super. Сергей и Екатерина присутствовали на мероприятии вместе, не расставаясь на протяжении вечера, и покинули его вместе, что лишь усилило сплетни о связи между ними.

До этого момента Бурунов не имел семьи и детей. Хотя его часто ассоциировали с другими известными личностями из РФ.

Актер воздержался от комментариев относительно отношений с Леви.