Белла Хадид оценила Боню в наряде из страусиных перьев

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сделала фурор на красной дорожке Каннского кинофестиваля, представ перед многочисленными камерами в великолепном платье, украшенном страусиными перьями.

Долгое время она таила от публики тайну о своем наряде, и только издание СтарХит смогло раскрыть эту загадку.

Главная звезда вечеринки

«Вот главная звезда вечеринки! Боня in the house в чем-то розово-страусином», — прокомментировала появление коллеги Ксения Собчак.

Многие из тех, кто увидел ее наряд, отметил, что он не только идеально подчеркивает ее внешность, но и вызывает восхищение.

Оценила образ Бони и Белла Хадид.

«Ты выглядишь красиво», — улыбаясь, сказала звезда, когда проходила мимо Виктории.