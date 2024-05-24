Шоумен Сорокин заявил, что певица Вера Брежнева осталась без денег в Европе

Развод между Константином Меладзе и Верой Брежневой, обнародованный год назад, стал громким событием, после чего обе стороны столкнулись с серьезными последствиями.

По информации «Комсомолки», после начала разбирательств Меладзе и Брежнева уехали из России, а Константин лишился не только семьи, но и сталкивается с карьерными трудностями.

Константин Меладзе расторг контракт с украинской группой «ВИА Гра», что привело к значительным финансовым потерям

По словам продюсера Алины Красной, Константин расторг контракт с украинской группой «ВИА Гра», что привело к значительным финансовым потерям. Спор между супругами, возникший из-за политических разногласий, сказался на карьере Меладзе. Сейчас он живет в Италии, где продал свой дом и начал избавляться от недвижимости в России. Его доход сократился, а российские артисты отказываются сотрудничать из-за отсутствия ясной позиции Меладзе по политическим вопросам.

Вера Брежнева также столкнулась с трудностями в карьере после разрыва с Меладзе и ухода из России.