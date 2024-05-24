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Актер Алмазов рассказал правду о романе с певицей Булановой

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Актер Алмазов рассказал правду о романе с певицей Булановой
Знаменитости
Источник фото: @dedalmaz

По данным News.ru, Олег Алмазов опроверг слухи о романе с Татьяной Булановой. 

Между артистами существует исключительно дружеская связь

Актер подчеркнул, что их предполагаемые чувства возникли лишь после совместной работы над кинофильмом «Синдром отложенного счастья», где им пришлось исполнять роли любовников. Однако, по его утверждениям, между ними существует исключительно дружеская связь. Тема предполагаемого романа настолько обсуждается, что знаменитости уже перестали обращать на нее внимание. 

Олег высказал свое восхищение Татьяной как личностью, профессионалом, певицей, отметив ее потрясающие человеческие качества и доброту. Он также подчеркнул, что каждый, кто находится в окружении Булановой, становится лучше, и это не только его мнение.

Алмазов также добавил, что все разговоры об их романе вызывают у него лишь улыбку, поскольку они видятся раз в год и поздравляют друг друга с днем рождения.

Информационное агентство «Informing»

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