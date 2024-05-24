Иноагент Максим Галкин снялся в рекламном видеоролике в новом имидже с усами

Пародист, телеведущий и шоумен Максим Галкин* поразил своих поклонников, выложив в соцсетях новое видео, где предстал с усами.

Этот ролик был анонсом гастрольного тура в октябре. Он был создан с помощью специальной программы.

Этот образ Галкина вызвал у подписчиков особый интерес

Образ артиста вызвал интерес. Некоторые фанаты были уверены, что усы реальные, а другие поклонники с трудом узнали в нем знакомого артиста. Сравнивают его с другими знаменитостями, включая Игоря Николаева или Фредди Меркьюри. Эксперименты с внешностью не новы для Галкина*, но этот вызвал у подписчиков особый интерес, поэтому поклонники ждут дальнейших сюрпризов от его гастрольного тура.

* Признан иноагентом в России