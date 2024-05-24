Певец Лоза заявил, что Киркоров конфликтует с Успенской, чтобы о нем говорили

Юрий Лоза высказал свое мнение относительн недавнего скандала между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской, утверждая, что поп-король хочет вернуть к себе внимание публики любыми средствами.

По словам композитора, страх забвения для артиста является наибольшим стрессом, поэтому не удивительно, что он готов на все, чтобы привлечь к себе очередное внимание.

В российском шоу-бизнесе скандалы используются для привлечения внимания

Лоза также подчеркнул, что в российском шоу-бизнесе нет правил «тактично - не тактично», и скандалы используются для привлечения внимания. Композитор сравнил свои творческие возможности с возможностями Филиппа Бедросовича, отмечая, что ему остается лишь вызывать скандалы.

Скандал между Успенской и Киркоровым, напомним, начался после обвинений певца в женоненавистничестве и после того, как певец назвал свою коллегу по сцене «попрошайкой».