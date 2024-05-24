Композитор Лоза заявил, что россияне забыли Татьяну Лазареву

Юрий Лоза, известный российский композитор и певец, выразил свое мнение о действиях телеведущей Татьяны Лазаревой*, сравнив ее с пирожком и отметив ее незначимость для российского общества.

Артистка не играет значимой роли в обществе

Он указал на ее политические пародии и негативные высказывания о России, подчеркнув, что Лазарева* больше не ведет детские передачи и уже давно общественностью была забыта. Лоза также добавил напоследок, что, независимо от того, что когда-то было, сейчас артистка не играет значимой роли в обществе. Его слова приводит издание Газета.ру.

* Лицо, признанное иноагентов в РФ