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Ольга Бузова рассказала, где проводит время по ночам: «Живу по этим законам»

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Ольга Бузова рассказала, где проводит время по ночам: «Живу по этим законам»
Знаменитости
Источник фото: @busova.olga.official

Ольга Бузова явилась на красную дорожку детской премии «Дай пять» в стильном новом наряде: легком шелковом платье с открытыми плечами и бантом на шее. 

Начиная свое выступление, певица поделилась воспоминаниями о своем детстве, признавшись, что была папиной дочкой и трудолюбивой девочкой, которая занималась многими видами деятельности. Она подчеркнула, что, несмотря на сложности, благодарна родителям за воспитание, которое закалило ее характер. 

Бузова всегда следовала домашним правилам

Бузова также рассказала, что всегда следовала домашним правилам и предпочитает возвращаться домой ночью, даже если события заканчиваются поздно, пишет МК.

Информационное агентство «Informing»

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