Стала известна дата новой экранизации «Мастера и Маргариты» на ТВ

Новая экранизация популярного романа «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина будет представлена на российском телевидении уже сегодня, 25 мая, в девять вечера по московскому времени. Она пройдет на канале viju+ Premier, входящем в пакет НТВ-Плюс.

Как пишет портал Вокруг ТВ, в свете успеха предыдущих экранизаций и высокого интереса к произведению, собравшему более 2,31 миллиарда рублей в кассах к середине апреля, ожидается значительное внимание зрителей.

В прошлом месяце состоялась онлайн-премьера картины. Поклонники с нетерпением ждут выхода нового проекта Локшина.