Больная раком Миддлтон снялась для обложки Tatler — разгневала британцев

На обложке последнего номера британского журнала Tatler появился портрет принцессы Кейт Миддлтон, вызвавший гнев среди пользователей Сети. На фотографии принцесса Уэльская предстала в белом макси-платье от Jenny Packham с накидкой, дополненном тиарой с рубинами, жемчужными серьгами, кольцом.

Источник фото: @Tatlermagazin

Начала курс химиотерапии

Многие комментаторы выразили недовольство художественным исполнением портрета. Они считают, что он не соответствует реальному облику онкобольной принцессы. С учетом состояния здоровья Кейт, которая начала курс химиотерапии, королевский эксперт выразил мнение о возможности ее участия в публичных мероприятиях. Он отметил, что состояние здоровья Миддлтон позволяет определенные активности и возможно возвращение к общественной деятельности не ранее, чем летом.