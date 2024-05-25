Ирина Пегова опубликовала фотографии с выпускного дочери

Ирина Пегова, талантливая актриса с богатым кинематографическим опытом, радует регулярно своих поклонников не только на больших экранах, но и новостями из своего личного пространства.

Недавно она поделилась радостью выпуска 18-летней дочери Татьяны, опубликовав несколько фото с праздничного момента в своем Телеграм-канале. На фотографиях Татьяна прекрасно смотрелась в стильном платье темного цвета с белым горошком, а ее мама выбрала для этого особенного дня темные шорты свободного кроя, белую блузу с вишенками.

Источник фото: @i_pegova

Мать с дочерью излучали очарование и элегантность, подчеркивая важный момент в жизни девушки. Поклонники не могли не выразить свои самые теплые поздравления и наилучшие пожелания для молодой выпускницы, которая только ступает на путь взрослой жизни.