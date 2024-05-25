Стас Михайлов снялся с годовалой внучкой Эмилией в день ее рождения

Жена артиста Стаса Михайлова поделилась в свое микроблоге редким семейным видеороликом в день рождения годовалой внучки.

«Эмилии Петре - один год», — написала Инна под видео.

Источник фото: @inamikhaylova

Девочка родилась от невестки бизнесвумен, которая в 2021 году вышла замуж за ее сына. Для пары это первый ребенок. Андрей Канчельскис и Катя Гавелас познакомились в Лондоне. Вместе они учились в Оксфорде.

Стас и Инна признавались, что им понравилась девушка, поэтому они с радостью ее приняли в свою в семью. Об этом сообщает Газета.ру.