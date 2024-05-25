Сосо Павлиашвили: «Талантливым надо помогать, бездари сами пробьются»

Певец и композитор Сосо Павлиашвили вошел в команду музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь», которое стартовало на телеканале «Россия 1» 24 мая, пишет gazeta.ru.

Команде звезд предстоит вычислить участника шоу из команды телезрителей — того, кто притворяется, что умеет петь.

«Изюминка этого проекта в том, что людям дается возможность выйти на большую аудиторию. Но не просто людям, а именно талантливым людям, которые могут проявить себя не хуже, чем уже раскрученные звезды. Народ в нашей стране безгранично талантливый, а талантливым надо помогать, бездари сами пробьются», — рассказал в интервью певец о проекте.

Вместе с Павлиашвили в звездной команде выступают Татьяна Буланова, Ваня Дмитриенко и Ани Лорак. По словам певца, все они потрясающие люди, которых он любит и ценит. Отвечая на вопрос о премиях, Павлиашвили отметил, что награда — это всегда приятно, но для него служить своим зрителям намного важнее.

Сосо Павлиашвили владеет грузинским рестораном в Москве - «Мукузани». Певец планирует открыть в столице новый вкусный и красивый ресторан - «Шабада». На вопрос о самом вкусном блюде из его ресторана, Павлиашвили ответил:

«Там все вкусно! Я не могу выделить что-то одно, потому что, действительно, все вкусно!».

Самой настоящей крестьянской едой певец считает лобио. Когда он приезжал в грузинскую деревню, то очень любил есть мчади, домашний имертинский сыр и цыпленка в ежевичном соусе.