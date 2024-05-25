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Сосо Павлиашвили: «Талантливым надо помогать, бездари сами пробьются»

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Сосо Павлиашвили: «Талантливым надо помогать, бездари сами пробьются»
Знаменитости
Источник фото: @soso_pavliashvili_official

Певец и композитор Сосо Павлиашвили вошел в команду музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь», которое стартовало на телеканале «Россия 1» 24 мая, пишет gazeta.ru. 

Команде звезд предстоит вычислить участника шоу из команды телезрителей — того, кто притворяется, что умеет петь. 

«Изюминка этого проекта в том, что людям дается возможность выйти на большую аудиторию. Но не просто людям, а именно талантливым людям, которые могут проявить себя не хуже, чем уже раскрученные звезды. Народ в нашей стране безгранично талантливый, а талантливым надо помогать, бездари сами пробьются», — рассказал в интервью певец о проекте. 

Вместе с Павлиашвили в звездной команде выступают Татьяна Буланова, Ваня Дмитриенко и Ани Лорак. По словам певца, все они потрясающие люди, которых он любит и ценит. Отвечая на вопрос о премиях, Павлиашвили отметил, что награда — это всегда приятно, но для него служить своим зрителям намного важнее. 

Сосо Павлиашвили владеет грузинским рестораном в Москве - «Мукузани». Певец планирует открыть в столице новый вкусный и красивый ресторан - «Шабада». На вопрос о самом вкусном блюде из его ресторана, Павлиашвили ответил: 

«Там все вкусно! Я не могу выделить что-то одно, потому что, действительно, все вкусно!». 

Самой настоящей крестьянской едой певец считает лобио. Когда он приезжал в грузинскую деревню, то очень любил есть мчади, домашний имертинский сыр и цыпленка в ежевичном соусе.

Информационное агентство «Informing»

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