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Никита Кологривый может сыграть Некроманта в сиквеле «Короля и Шута»

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Никита Кологривый может сыграть Некроманта в сиквеле «Короля и Шута»
Знаменитости
Источник фото: @n.kologrivyy

Актеры Юра Борисов, Никита Кологривый и Даниил Воробьев могут сыграть Некроманта — главного антагониста в полнометражном фильме «Король и Шут. Как в старой сказке». Об этом информирует издание «Газета.Ру» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».

Вселенная терпит бедствие

События будут происходить в сказочном мире, знакомом россиянам по сериалу, посвященного панк-рок-группе. По сюжету, фантастическая вселенная терпит бедствие из-за возродившего армию нежити Некроманта для проведения ритуала со Вдовой.

Лидер «КиШ» Михаил Горшенев похищает из реальности своего друга Андрея Князева, чтобы тот помог ему справиться со злом.

О том, что у сериала «Король и шут» появится продолжение в «полном метре», стало известно в мае этого года. 

Съемки фильма пройдут в Северной столице и ряде других городов России. Стартуют они осенью, хотя сценарий уже готов. Режиссером заявлен Рустам Мосафир. Ожидается, что фильм выйдет в прокат весной 2025 года. Общий бюджет проекта - около 400 миллионов рублей.

Информационное агентство «Informing»

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