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Сонграйтер Полуянова заявила, что Пугачева находится «на грани выживания»

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Сонграйтер Полуянова заявила, что Пугачева находится «на грани выживания»
Знаменитости
Источник фото: @alla_pugachevvaa

Алла Борисовна Пугачева, несмотря на то, что недавно отметила свое 75-летие, не планирует спокойную жизнь за границей. С начала года Примадонна выпустила уже третью песню. Кроме того, она даже сняла клип. Однако некоторые коллеги артистки считают, что ей пора на покой, несмотря на то, что Пугачёва продолжает радовать публику новыми работами, оставаясь активной.

Сонграйтер Галина Полуянова объясняет, почему Алла Борисовна резко сменила репертуар. В 90-х годах певица перешла от песен с глубоким смыслом к более простым композициям, чтобы соответствовать запросам аудитории. Однако Примадонна не отказалась от глубоких композиций. Периодически радовала поклонников такими песнями.

Пугачева не может отказаться от любимого дела

По словам вокального тренера, эстрадная звезда продолжает записывать новые треки, потому что не может отказаться от любимого дела. Ей важно продолжать творческую деятельность, быть у всех на слуху, ведь это является неотъемлемой частью её жизни.

Информационное агентство «Informing»

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