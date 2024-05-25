Надежда Сысоева снялась на фото в больнице, вызвав слухи о раке груди

Звезда телешоу «Comedy Woman» Надежда Сысоева вызвала слухи о возможном раке груди. Она опубликовала в своем микроблоге фото больничного коридора, пишет телеграм-канал Super.

Надежда Сысоева не раскрыла причину своей госпитализации

Под размещенным снимком, озаглавленным «Мои бессонные ночи», знаменитость не раскрыла причину своей госпитализации.

Однако напомним, в прошлом году Надежда призналась, что перенесла операцию по удалению части груди после обнаружения у нее новообразования на рентгене и подтверждения диагноза с помощью МРТ. Однако точный диагноз девушка тогда не сообщила.