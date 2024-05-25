Папарацци сфотографировали 50-летнюю модель Хайди Клум и ее дочь Лени в бикини

Согласно информации новостного портала Super.ru, супермодель Хайди Клум и ее дочь Лени Клум были замечены папарацци в откровенных нарядах во время пребывания в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc на Каннском кинофестивале во Франции.

Хайди позировала в белом бикини с зеленым растительным принтом

На снимках, сделанных папарацци, 50-летняя Хайди позировала в белом бикини с зеленым растительным принтом и завязками на бедрах. Также свой образ звезда дополнила солнцезащитными очками-авиаторами. При этом 20-летняя Лени выбрала серое бикини с ярким красным кантом. Ее наряд состоял из топа с треугольными чашками и трусов с низкой талией.