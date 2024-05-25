Беременная Кети Топурия явилась к Ольге Серябкиной на машине за 31 млн рублей

Солистка российской группы A'Studio Кети Топурия продемонстрировала свой новый роскошный автомобиль Rolls-Royce Cullinan. Его стоимость - от 31 млн рублей. Фото машины исполнительница опубликовала в своих социальных сетях.

Топурия показала автомобиль маленькому сыну певицы Ольги Серябкиной

Как видно на фото, Rolls-Royce был представлен в сером цвете с черными дисками. На коротком видео Топурия показала автомобиль маленькому сыну певицы Ольги Серябкиной, к которой и приехала в гости.

Незадолго до этого, как пишет портал Газета.ру, беременную артистку заметили с коричневой сумкой The Row из натуральной замши стоимостью миллион рублей.