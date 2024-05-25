Телеведущая Летучая раскрыла, потеряла ли она страсть к мужу после 8 лет брака

Главное - это быть возбужденной своим партнером

Блогер и телеведущая Лена Летучая поделилась с порталом PROZvezd информацией о том, что после восьми лет брака все еще рада своей сексуальной жизни. Теледива подчеркнула, что главное для нее - это быть возбужденной своим партнером.

Несмотря на травму ноги во время недавнего путешествия и последующую операцию в Москве, ведущая уверяет, что доверяет российским врачам. Врачи рекомендовали звезде временно отказаться от тяжелых физических и длительных нагрузок.

Несмотря на это, ее супруг всегда рядом, поддерживает, носит на руках, вне зависимости от обстоятельств.