Внук Пугачевой устроил шикарную вечеринку в США в честь 33-летия — опубликованы фото

Никита Пресняков на днях отметил 33-летие в Америке с женой Аленой Красновой на шикарной вечеринке.

Никита Пресняков и Алена Краснова устроили тематическое мероприятие в гавайском стиле

Они устроили тематическое мероприятие в гавайском стиле, украсили интерьер яркими деталями, бусами для гостей. Вместо обильного застолья были подготовлены фуршетные напитки и закуски. В течение вечера звездные гости развлекались под музыку диджея, затем они перешли к караоке с русскими песнями, закончив праздник роскошным тортом. Об этом сегодня сообщет портал Телепрограмма.