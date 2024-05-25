Ксения Собчак встретилась с Викторией Боней на Каннском кинофестивале

Визит Виктории Бони на Каннский кинофестиваль вызвал удивление у ее многочисленных подписчиков. Однако ее роскошное эксклюзивное платье заинтересовало даже супермодель Беллу Хадид, которая отметила стиль и вкус теледивы.

Светская львица не упустила возможность пошутить над Викторией Боней

Ксения Собчак также появилась на этом фестивале. Светская львица даже пошутила над Викторией Боней на аукционе «amfAR».

Ранее она выяснила у пластического хирурга Виктории Бони, правда ли, что она сделала операцию в Соедененных Штатах за рекламу.