Артур Смольянинов* потерпел неудачу в попытке выступить за границей из-за своей непопулярности за пределами России. Об этом говорит продюсер Павел Рудченко в интервью порталу NEWS.ru.

По его мнению, в отличие от артиста, его коллеги Андрей Макаревич* и Максим Галкин* пользуются популярностью у западной публики. Смольянинов* известен как актер в России. За границей не имеет такой же узнаваемости. В отличие от мужа Пугачевой, он не может шутить, его творчество там не востребовано.

Актер мог бы участвовать в театральных постановках, но как сольный артист он не интересен аудитории. Макаревич* и Галкин*, напротив, имеют успешную карьеру и антироссийский имидж, привлекающий внимание людей.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ