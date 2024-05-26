Невеста Элвиса Пресли заявила, что артист много ел перед смертью

Невеста Элвиса Пресли рассказала о странных пищевых привычках артиста в последние годы его жизни. В беседе с порталом DailyMail Джинджер Олден отметила, что Элвис очень много ел. Кроме того, он заказывал огромные порции даже в том случае, если не мог их съесть.

По словам Олден, Пресли набрал вес перед смертью.

«У него всегда были большие порции. Это вовсе не означало, что он всегда их ел. Однажды он заказал мороженое, экономка принесла аж 15 порций. Я сказала ему, что это не нужно, он был избалован, поэтому разозлился, швырнул миску», — вспоминает невеста звезды.