Стало известно, сколько Ольга Бузова заработала за 2024-й год

Ольга Бузова, будучи юной студенткой из Петербурга, впервые привлекла внимание, став участницей реалити «Дом-2» в 2004 году. Тогда еще никто не подозревал, какую карьеру ей предстоит в будущем пройти.

Бузовой в январе исполнилось 38 лет. Ольга отметила свой юбилей в роскошном ресторане в самом центре Москвы. Гости наслаждались блюдами от именитых шеф-поваров, среди которых были певица Валерия, Дмитрий Дибров, Иосиф Пригожин, Андрей Малахов, Виктория Боня и некоторые другие.

Доход составил 90 млн рублей

Главной темой вечера стали достижения артистки и ее путь к успеху. Сегодня Бузова — это высокооплачиваемая артистка и ведущая нескольких популярных телепроектов. В 2024 году ее доход составил 90 млн рублей, и она стремится к новым вершинам. Однако, ее личная жизнь вызывает у нее тревогу, пишет Вокруг ТВ.