Блогер Ида Галич призналась, что вновь хочет стать мамой

В 2020 году Ида Галич родила сына Леона в браке с Аланом Басиевым, однако их союз закончился. Вскоре после этого она развелась с отцом малыша.

В настоящее время ведущая встречается с мужчиной, имя которого остается в тайне. Однако, недавно она призналась, что открыта для возможности стать вновь матерью. Иде приснился сон, в котором она была беременна, и весьма увлеченно ждала появления малыша. Проснувшись, теледива почувствовала горечь, будто у нее что-то забрали, хотя призналась, что испытала удивительные эмоции, связанные с предвкушением неожиданного события.