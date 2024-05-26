Евгений Петросян сходил в кино с другой женщиной без Брухуновой

Известный юморист Евгений Петросян посетил премьеру нового детского кинофильма, в котором сам сыграл роль. На мероприятии шоумен появился в компании своей коллеги по съемкам Джульетты Степанян. А вот его молодой супруги Татьяны Брухуновой рядом не было.

Петросян ловко уклонился от разговора на личные темы

Журналисты сразу же обратили внимание на отсутствие супруги. Многие задались вопросом о состоянии семьи артиста, но сам Петросян ловко уклонился от разговора на личные темы.

На его безымянном пальце красуется обручальное кольцо, поэтому подозрения в разладе ни у кого не возникли.

Многие также отметили, что Евгений Ваганович выглядел стильно в коралловом пиджаке и с бабочкой, хотя сам скромно заявил, что одет обычно.