Телеведущая Кудрявцева сообщила, что у ее 5-летней дочери появились проблемы со здоровьем

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что ее дочь попала в больницу. У 5-летней девочки появились проблемы со здоровьем, особенно с постоянной заложенностью носа. В связи с этим врачи назначили Маше компьютерную томографию для того, чтобы исключить синусит.

Игорь Макаров постоянно сопровождал дочь

Теледива поделилась, что дочка очень боялась этой процедуры. Чтобы успокоить дочь, Игорю Макарову пришлось постоянно сопровождать её. Ведущая добавила, что если дети сильно боятся, то им разрешают проходить обследование вместе с родителями.

Супруги поженились в 2013 году. Их наследница родилась в 2018 году. Лера рассказала, что для появления Маши на свет она воспользовалась процедурой ЭКО. Забеременеть удалось с третьей попытки, пишет Газета ру.