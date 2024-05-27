Певица Бузова поцеловала бывшего возлюбленного Даву на съемках шоу

Певица и телеведущая Ольга Бузова вновь оказалась в центре внимания после поцелуя с бывшим возлюбленным Давидом Манукяном (Давой) на съемках шоу «Сокровища императора». Telegram-канал «Звездач» сообщил, что в опубликованном ролике Бузова позвала Даву к себе и поцеловала его в губы, на что Манукян не сопротивлялся.

Обвиняла Даву в рукоприкладстве

Напомним, что в 2019 году начались отношения Бузовой и Манукяна, которые продлились до 2021 года. После разрыва Бузова публично заявляла о непростом расставании, обвиняя Даву в рукоприкладстве и оскорблениях, в то время как блогер утверждал, что их отношения закончились из-за несовместимости характеров.

После съемок шоу «Сокровища императора» Дава вновь подписался на социальные сети Бузовой, что вызвало слухи о возможном возобновлении их романа. Однако мать Ольги, Ирина, опровергла эти слухи, заявив, что ее дочь не воссоединилась с Давидом.