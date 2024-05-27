«Молодой Джеки Чан» из КНР умер после 2-х недель комы из-за рака

Китайский киноактер Квок-Люн Нган, более известный как Джонни Нган, скончался в минувшую субботу от тяжелого продолжительного заболевания. Джонни был знаменит благодаря участию в кино, сериалах, на телевидении. Свое прозвище «Молодой Джеки Чан» он получил после съемок в «Гонконге 81», где сыграл Джеки Чана. Проект вышел на экраны в 1981 году.

В 1987 году Нган снялся с самим Джеки Чаном в ленте «Проект А 2». Ушел из жизни артист в возрасте 75 лет. Перед смертью провел более 2-х недель в коме, вызванной прогрессированием плоскоклеточного рака. Несмотря на усилия врачей, болезнь одержала верх и он пережил клиническую смерть перед окончательным уходом.