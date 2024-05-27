Певица Ирина Аллегрова раскритиковала звезд, исполнивших ее песни в шоу «ВИА Суперстар»

Ирина Аллегрова решила дать оценку участникам «ВИА Суперстар!», исполнявших в телешоу ее хиты. Певица участвовала в обсуждении номеров третьего выпуска текущего сезона по видеосвязи. Новый выпуск был посвящен композициям артистки, и конкурсанты представили кавер-версии знаменитых хитов.

Аллегрова похвалила группу «Балаган Лимитед» за перепев «Угонщицы, назвав выступление «вышаком» и отметив оригинальность исполнения. Но выступление ВИА «Лейся, песня» с «Не обернусь» ей совершенно не понравилось. По мнению эстрадной звезды, «Чи-Ли» также выступила неудачно.

Занимались самолюбованием

Особенно резко высказалась Ирина Александровна о группе «Стрелки», попытавшейся переделать ее «Свадебные цветы». Она отметила, что участницы занимались самолюбованием, а не выступали.