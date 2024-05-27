Концерт шансониста Жеки прошел не по плану — артист рухнул на сцене

Курганский певец Евгений Григорьев, более известный под псевдонимом Жека, вспомнил один инцидент. Тогда артист упал прямо на сцене и чудом избежал серьезных травм. Этот случай, по словам певца, произошел во время концерта в Ессентуках еще два года назад.

Серьезных травм удалось избежать

В своем Телеграм-канале известный шансонье опубликовал видеозапись происшествия. Он рассказал, что техники забыли зафиксировать шнуры на сцене, из-за чего он поскользнулся и сильно упал. К счастью, серьезных травм удалось избежать, но этот неприятный опыт надолго запомнился артисту и его команде.

Несмотря на трудности, Жека поблагодарил своих фанатов за поддержку.