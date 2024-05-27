Новосибирский блогер Дава и певица Ольга Бузова снова могут быть вместе

У Ольги Бузовой и Давида Манукяна, которые со скандалом расстались в 2021 году, появился шанс возобновить отношения. На протяжении проекта «Сокровища императора» бывшие влюбленные постоянно вели диалоги о прошлом и намекали на совместное будущее. В минувшее воскресенье, 26 мая, вышел очередной выпуск телешоу, где Дава признался, что до сих пор испытывает к певице нежные чувства.

Пригласил Бузову на свидание

Ведущая, в свою очередь, отметила, что после расставания осталась обида. Ольга публично заявила, что ждет извинений от блогера за все, что он сделал. Манукян частично признал ошибки, но извиняться не стал. Вместо этого он пригласил Бузову на свидание, чтобы обсудить накопившиеся чувства.

Интрига усилилась после анонса следующего выпуска, где Дава и Бузова показаны в страстном поцелуе. Останется ли это пиар-ходом или у пары есть шанс вернуть отношения, покажет время.