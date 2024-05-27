Джей Ло сняли в попытке скрыть обручальное кольцо

Поклонники беспокоятся о возможном разводе звездной пары, учитывая то, что они больше не живут вместе. К тому же, актера часто видят без обручального кольца.

В пятницу папарацци заметили звезду в Лос-Анджелесе, и, несмотря на все попытки скрыть левую руку под рукавом кофты, кольцо было на месте, сообщает Daily Mail.

Тайно поженились

Дженнифер и Бен впервые встретились в 2001 году. Вскоре после этого Аффлек сделал предложение. Свадьба была запланирована на 2003 год, но церемонию отменили в последний момент. В 2021 году пара возобновила отношения, а в 2022 году они тайно поженились. Свадебное торжество прошло в кругу близких.