Информинг » Знаменитости » Джей Ло сняли в попытке скрыть обручальное кольцо

Джей Ло сняли в попытке скрыть обручальное кольцо

Image 16+
Джей Ло сняли в попытке скрыть обручальное кольцо
Знаменитости
Источник фото: @jlo

Поклонники беспокоятся о возможном разводе звездной пары, учитывая то, что они больше не живут вместе. К тому же, актера часто видят без обручального кольца.

В пятницу папарацци заметили звезду в Лос-Анджелесе, и, несмотря на все попытки скрыть левую руку под рукавом кофты, кольцо было на месте, сообщает Daily Mail.

Тайно поженились

Дженнифер и Бен впервые встретились в 2001 году. Вскоре после этого Аффлек сделал предложение. Свадьба была запланирована на 2003 год, но церемонию отменили в последний момент. В 2021 году пара возобновила отношения, а в 2022 году они тайно поженились. Свадебное торжество прошло в кругу близких.

Информационное агентство «Informing»

Ляйсан Утяшева снялась без обручального кольца — подогрела слухи о разводе

Ляйсан Утяшева снялась без обручального кольца — подогрела слухи о разводе

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Группа «Би-2» отменила выступление на фестивале в Казахстане — причины неизвестны

Сегодня, 09:58

Бен Аффлек действительно съехал от Дженнифер Лопес: будет ли развод?

Вчера, 21:28

KP.RU: Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака

Вчера, 21:18

Катя Жужа призналась, как назвала новорожденного сына Лео: «Это полное имя»

Вчера, 21:18

Ляйсан Утяшева снялась без обручального кольца — подогрела слухи о разводе

Вчера, 20:23

«Убивала всех птиц»: поэт Маленко сделал неожиданное заявление об Алле Пугачевой

Вчера, 20:23

Савельева публично обратилась к Орбакайте — выразила свою позицию

Вчера, 16:33

Муж Нюши оправдался за измены: «Никто никому не принадлежит»

Вчера, 16:23

Беременная Анна Хилькевич раскрыла пол ребенка: опубликованы фото и видео с гендер-пат

Вчера, 15:58

Света Светикова рассказала, как в 18 лет ее похитил серийный маньяк

Вчера, 15:43

Стилист Уайт назвала самую модную актрису на Каннском фестивале

Вчера, 15:41

Шоумен Сорокин: Брежнева из-за Зеленского осталась в Европе без денег

Вчера, 15:03

Рудченко: Орбакайте обещает вернуться в Россию с новыми хитами

Вчера, 09:58

Джей Ло сняли в попытке скрыть обручальное кольцо

Вчера, 09:58

Новосибирский блогер Дава и певица Ольга Бузова снова могут быть вместе

Вчера, 09:23

Концерт шансониста Жеки прошел не по плану — артист рухнул на сцене

Вчера, 09:23

Певица Ирина Аллегрова раскритиковала звезд, исполнивших ее песни в шоу «ВИА Суперстар»

Вчера, 09:03

«Молодой Джеки Чан» из КНР умер после 2-х недель комы из-за рака

Вчера, 09:03

Певица Бузова поцеловала бывшего возлюбленного Даву на съемках шоу

Вчера, 08:48

В Саратове два охранника защищали актера Кологривого от детей

26-05-2024, 21:23

Новости партнеров
2023
ru-RU