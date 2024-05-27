Вера Брежнева столкнулась с финансовыми трудностями после эмиграции. Также неблагоприятно Сказался на певце развод с Константином Меладзе. Об этом говорит Денис Сорокин в интервью КП.

Своими действиями исполнительница только ухудшила свое положение

По словам шоумена, карьера звезды развивается неудачно, ведь после отъезда из РФ и выражения гражданской позиции она осталась без денег. Сорокин отмечает, что своими действиями исполнительница только ухудшила свое положение, оставшись без мужа и денежных средств к существованию. Он предположил, что Зеленский, вполне вероятно, обещал ей финансовую поддержку, но в итоге оставил ни с чем.

Также шоумен выразил мнение, что доходы Меладзе снизились, но накопленные ранее деньги позволяЮТ избежать тяжелого финансового положения. По словам Сорокина, шоу-бизнес значительно обогатился за счет российских поклонников, что поможет композитору оставаться в стабильной финансовой ситуации.