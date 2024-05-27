Света Светикова рассказала, как в 18 лет ее похитил серийный маньяк

Светлана Светикова в 18 лет едва не стала жертвой серийного маньяка.

Светлана начала беседовать с маньяком, чтобы завоевать его доверие, и он отпустил ее

В интервью она рассказала, что вызвала такси и заметила, как водитель поехал в другом направлении. Мужчина оказался серийным маньяком, который отсидел ранее срок за свои преступления. Понимая, что попала в беду, выпускница «Фабрики звезд» начала беседовать с ним, чтобы завоевать его доверие. В итоге он отпустил ее.

После «Фабрики звезд» Светикова добилась успеха. Она получала роли в театре, кино, мюзиклах. Ее музыкальная карьера была успешной. Она пела дуэтом с такими мировыми звездами, как Демис Руссос, Тото Кутуньо, Аль Бано.

Однако не все проекты Светланы оказались удачными. Некоторые картины с ее участием не получили признания. Музыкальная карьера также со временем угасла. Последнее видео на ее YouTube-канале опубликовано более 6-ти лет назад.