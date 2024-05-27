Стилист Уайт назвала самую модную актрису на Каннском фестивале

Звездный стилист Рошель Уайт в интервью Daily Mail выделила 7 самых стильных звезд Каннского кинофестиваля.

Самой модной оказалась Ева Лонгория

Самой модной она назвала Еву Лонгорию, отметив ее привлекательные наряды и индивидуальность. На втором и третьем местах оказались Хайди Клум и Белла Хадид. Уайт выделила Ани Тейлор-Джой, чьи наряды привлекли внимание на красной дорожке. Пятое место заняла Келли Роуленд. Ее образы передавали гламур старой школы. Стилист отметила, что цветовая палитра платьев Роуленд сочеталась прекрасно с ее оттенком кожи, а короткие светлые волосы подчеркивали правильно подобранные украшения. Завершили этот список Деми Мур и Сиенна Миллер, чьи образы также были признаны вполне удачными.